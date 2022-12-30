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В Польше обвинили пророссийских хакеров в атаке на сайт парламента

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Фото: Global Look Press/dpa/Nicolas Armer
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Сайт польского сейма подвергся атаке пророссийских хакеров. Об этом 30 декабря заявил пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

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«Анализ данных показал, что недоступность сайта была результатом атаки пророссийской группы NoName057 (16). Эта группа на портале Telegram поставила в качестве одной из своих целей именно веб-сайт cейма», — цитирует его издание PolskieRadio24.pl.

По словам Жарина, хакерская атака стала ответом на принятие сеймом Польши резолюции о признании России государством-спонсором терроризма.

Ранее, 21 декабря, власти США предъявили двум гражданам страны обвинения в кибератаке, совершенной якобы в сговоре с российскими хакерами. Сообщалось, что обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

До этого, 29 октября, газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что якобы российские хакеры взломали мобильный телефон Трасс летом 2022 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что эту информацию можно рассматривать только как публикации «желтой прессы».

11 мая он сказал, что обвинение Москвы в любых атаках в плане информбезопасности стало «излюбленным хобби» во всем мире. При этом он добавил, что именно Россия стала жертвой достаточно широкомасштабных кибератак.

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