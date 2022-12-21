Двух граждан США обвинили в кибератаке и якобы сговоре с хакерами из РФ

Власти США предъявили двум гражданам страны обвинения в кибератаке, совершенной якобы в сговоре с российскими хакерами. Об этом 20 декабря сообщило министерство юстиции США.

Согласно сообщению ведомства, жителям Нью-Йорка Дэниелу Абаеву и Питеру Лейману предъявили обвинения в сговоре с российскими хакерами и кибератаке на диспетчерскую систему аэропорта имени Джона Кеннеди.

«В течение многих лет хакерские атаки, совершенные ответчиками, не позволяли честным таксистам оплачивать проезд в аэропорту Нью-Йорка в том порядке, в котором они прибыли. Теперь, благодаря совместной работе минюста и администрации аэропорта, им предъявлены серьезные обвинения в предполагаемых киберпреступлениях», — говорится в сообщении.

По информации прокураторы, диспетчерская система взламывалась в разное время в период с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года. Отмечается, что Абаев и Лейман взимали с таксистов по $10 за перемещение в начало очереди.

Сообщается, что обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Ранее, 15 декабря, российские хакеры Killnet перехватили трафик более 10 тыс. сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР). Они получили доступ к аккаунтам сотрудников в соцсетях и на сайтах для взрослых. По словам хакеров, пароли подходят к сетевой инфраструктуре Пентагона.