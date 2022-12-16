Хакеры Killnet объявили о доступе к аккаунтам сотрудников ФБР

Хакеры Killnet перехватили трафик более 10 тыс. сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом они сообщили в своем Telegram-канале в четверг, 15 декабря.

«Все пароли от интернет-магазинов до медицинских карт приема, Google и Apple аккаунтов в нашем распоряжении», — говорится в публикации.

Хакеры указали, что у них оказался доступ к аккаунтам сотрудников в соцсетях и сайтов для взрослых. По их словам, пароли подходят к сетевой инфраструктуре Пентагона.

Ранее, 30 ноября, хакеры заявили об атаке на сайт МИД Латвии. Следующей целью хакеров стали банки Латвии.

5 октября хакерская группа Killnet взяла на себя ответственность за отключение веб-сайтов правительств штатов США.