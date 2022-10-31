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Песков оценил заявления СМИ о якобы взломавших телефон Трасс русских хакерах

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Steve Taylor
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Сообщения средств массовой информации Великобритании о том, что российские хакеры якобы причастны к взлому телефона экс-премьер-министра страны Лиз Трасс, можно рассматривать только как публикации «желтой прессы». Об этом заявил 31 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать как серьезные. К подобным публикациям относимся, как к «желтой прессе», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.

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Ранее, 30 октября, сообщалось, что правительство Великобритании призвали провести срочное расследование в связи со взломом телефона бывшего премьер-министра Лиз Трасс. Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд указал, что за взломом телефона Трасс, предположительно, стоят российские специалисты.

29 октября газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что российские хакеры взломали мобильный телефон экс-премьера Великобритании Трасс летом 2022 года во время летней предвыборной гонки на пост лидера Консервативной партии. Тогда она находилась на посту министра иностранных дел страны. Инцидент заставил Трасс сменить номер телефона, которым она владела на протяжении 10 лет.

Уточнялось, что хакеры получили доступ к переговорам Трасс с ключевыми международными союзниками. В частности, к ним в руки могли попасть переписки о поставке оружия Украине.

В статье сообщается, что занимавший тогда должность премьер-министра Борис Джонсон и секретарь кабмина Саймон Кейс предпочли не разглашать этот факт.

По словам представителя партии по иностранным делам Лейлы Моран, если телефон действительно был взломан Россией, а Джонсон предпочел скрыть этот факт, чтобы защитить лидерство Трасс, то это «непростительно».

«Мы не можем позволить, чтобы политические игры Консервативной партии ставились выше интересов страны и национальной безопасности», — подчеркнула она.

Лиз Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании 44 дня — меньше всех в истории страны. 20 октября она покинула пост.

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