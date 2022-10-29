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Daily Mail узнала о взломе личного телефона Трасс

Daily Mail: телефон экс-премьера Британии Трасс взломали, произошла утечка данных
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Фото: REUTERS
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Личный телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс был взломан, когда она еще занимала должность главы МИДа. Об этом 29 октября пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.

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О взломе стало известно во время предвыборной кампании консерваторов, которая проходила летом. Инцидент, по сведениям журналистов, скрыли Борис Джонсон, занимавший на тот момент пост премьера, и секретарь кабмина Саймон Кейс.

В руки злоумышленников попали сообщения Трасс с критикой Джонсона, дискуссии с министрами иностранных дел других стран по ситуации на Украине, обсуждение поставок оружия Киеву.

Предполагается, что телефон был взломан «российскими агентами». На данный момент мобильник находится в закрытом сейфе в охраняемом правительственном учреждении, так как похищенные данные, как указывает DM, были крайне компрометирующими.

20 октября Трасс покинула пост премьера. Она занимала эту должность 44 дня — меньше всех в истории страны.

В мае прошлого года Доминик Рааб, занимавший на тот момент пост главы МИД Британии, обвинил Россию и другие страны в осуществлении диверсий и краже данных. Министр предупредил, что «враждебные страны и преступные группировки подрывают основы нашего общества и демократии».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» отметил, что обвинения России в кибератаках и покрывании преступников со стороны МИД Великобритании — это русофобия.

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