Два автомобиля столкнулись на трассе М-10 в Тверской области

Два автомобиля столкнулись на трассе М-10 в Вышневолоцком округе Тверской области. Об этом в пятницу, 30 декабря, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел 29 декабря около 17:00 на 305-м км трассы.

Водитель автомобиля Toyota Auris, не справившись с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi Grandis.

В результате травмы получили оба водителя и пассажиры Mitsubishi.

Ранее 29 декабря сообщалось о ДТП с участием трех автомобилей на заснеженной трассе в Саратовской области. Один из водителей допустил выезд на встречную полосу. Травмы получили пять человек.