Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Саратовской области

Три легковых автомобиля столкнулись на заснеженной трассе в Петровском районе Саратовской области. Пять человек, в том числе один ребенок, получили травмы.

Авария произошла поздно вечером 28 декабря на дороге Нижний Новгород — Саратов. По данным ГИБДД, 61-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с машиной «Лада Калина». Второй автомобиль после столкновения врезался в Toyota, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Травмы получили оба водителя отечественных машин, 28-летний пассажир «Ларгуса», а также 31-летняя женщина и четырехлетний мальчик, которые находились в «Калине». По факту аварии проводится проверка.

Днем ранее сообщалось о ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Дзержинске (Нижегородская область). Травмы получили семь человек, один человек госпитализирован.