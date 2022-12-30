Путин выразил соболезнования из-за кончины бразильского футболиста Пеле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью известного бразильского футболиста Пеле. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России. Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем», — указал российский президент в телеграмме соболезнований, направленной президенту Бразилии Жаиру Болсонару.

Ранее в этот день на здании посольства Бразилии в Москве был приспущен флаг в связи со смертью футболиста Пеле. Горожане несут к бразильской дипмиссии цветы в память о спортсмене. На дверях посольства висит флаг Бразилии, на котором написано от руки: «От болельщиков сборной России и СССР футбольного клуба «Торпедо Москва».

Трехкратный чемпион мира умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Футболист умер из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания. До этого его экстренно госпитализировали.

Прощание с бразильским футболистом Пеле начнется 2 января в 10:00 по местному времени (16:00 мск) и будет продолжаться в течение суток. Гроб футболиста поставят посередине стадиона, где он дебютировал в составе «Сантоса» в ноябре 1956 года. Все желающие смогут проститься с футболистом.

Международная федерация футбола признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.