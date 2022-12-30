Отпевание и похороны композитора Артемьева состоятся 31 декабря

Церемония прощания и похороны композитора Эдуарда Артемьева пройдут 31 декабря. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Завтра и похороны, и отпевание, и прощание в храме Вознесения на Никитской», — цитирует ТАСС представителя организации.

Артемьева похоронят завтра на Ваганьковском кладбище в Москве, передает «РИА Новости».

Информацию о смерти композитора после тяжелой болезни в четверг «Известиям» подтвердил сын музыканта Артемий.

Соболезнования родным и близким Артемьева выразил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что музыка композитора стала символом целой эпохи.

О госпитализации 85-летнего Артемьева стало известно 9 декабря. Тогда сообщалось, что обследование показало 30% поражения легких. Ситуация также осложнялась хроническими заболеваниями сердца.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Композитор широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Сочи и Москве, а также к фильмам режиссеров Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Андрея Тарковского. Он работал, в частности, над картинами «Раба любви», «Родня», «Свой среди чужих, чужой среди своих».

В 1960–1990-х годах Артемьев написал музыку более чем к 30 постановкам для Театра имени Моссовета, Московского академического театра сатиры, Государственного академического Малого театра и других.