Мишустин исполнил мечту 10-летнего спортсмена из Краснодарского края

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщили 30 декабря в правительстве РФ.

Главе правительства достался шар от 10-летнего Рамина Павленко из Краснодарского края, который попросил у Деда Мороза в подарок настольный теннис. Как выяснилось, мальчик посвящает много времени спорту. Также у него есть две сестры и брат.

«Я очень люблю Новый год. Я попросил в письме у Деда Мороза настольный теннис, я его очень хочу. Я занимаюсь дартсом, теннисом, плаванием. По дартсу я даже получил медали», — поделился ребенок.

Премьер-министр не только вручил Рамину загаданный им подарок, но и сам сыграл с мальчиком партию в настольный теннис. Мишустин также поздравил всю семью маленького спортсмена с наступающим Новым годом и подарил его сестрам электронную книгу и набор для бисероплетения. А брат Рамина, занимающийся рисованием, получил набор витражных красок.

Ранее в пятницу сообщалось, что командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Михаил Теплинский в преддверии Нового года принял участие в акции «Елка желаний». Он исполнил новогоднюю мечту шестилетней девочки Александры из города Сосенский Калужской области, которая очень хотела, чтобы у нее появился новый велосипед.

26 декабря детские новогодние мечты исполняли сотрудники Министерства обороны РФ. Инициативу поддержал глава МО генерал армии Сергей Шойгу. Он снял с елки в Национальном центре управления обороной РФ карточку с пожеланием от 13-летней Дарьи из Ижевска, которая мечтала о защитном шлеме летчика.

22 декабря в благотворительной акции «Елка желаний» в «Манеже», которая помогает исполнять мечты детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, участвовал президент РФ Владимир Путин. Глава государства снял сразу три картонных новогодних шара с установленной внутри выставочного комплекса ели, на которых записаны пожелания детей.