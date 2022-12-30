Командующий ВДВ исполнил новогоднюю мечту шестилетней Саши из Калужской области

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Михаил Теплинский в преддверии Нового года принял участие в акции «Елка желаний». Он исполнил новогоднюю мечту шестилетней девочки Александры из города Сосенский Калужской области, сообщило Минобороны 30 декабря.

«В Новый год сбываются самые сокровенные мечты. В это время миллионы детей пишут Деду Морозу письма и ждут от него заветные подарки. Сегодня несколько таких писем находятся на нашей елке. И мне выдалась удивительная возможность — осуществить одно из детских желаний», — сказал командующий ВДВ перед тем, как выбрать одно из писем на новогодней «Елке желаний».

Девочка в письме к зимнему волшебнику рассказала, как любит рисовать, мастерить поделки и кататься на велосипеде. Весь год она хорошо училась и призналась: ей очень бы хотелось, чтобы у нее появился новый велосипед.

Генерал-полковник Теплинский ответил Саше, что, по поручению Деда Мороза, выполнит ее новогоднюю мечту и вручит девочке новый, небесно-голубой велосипед. Подарок принесли девочке Дед Мороз и Снегурочка.

Саша поблагодарила всех за новогодние чудеса и пожелала скорейшего возвращения всех военнослужащих домой.

Накануне, 29 декабря, военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) России провели новогоднюю елку для детей участников специальной военной операции и акцию «Елка желаний». Желание мечтающего стать летчиком мальчика Ярослава из Оренбурга сбылось под Новый год в подмосковной Кубинке.

26 декабря детские новогодние мечты исполняли сотрудники Министерства обороны РФ. Инициативу поддержал глава МО генерал армии Сергей Шойгу. Он снял с елки в Национальном центре управления обороной РФ карточку с пожеланием от 13-летней Дарьи из Ижевска, которая мечтала о защитном шлеме летчика.