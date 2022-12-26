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Сотрудники Минобороны приняли участие в акции «Елка желаний»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники Министерства обороны РФ исполнили мечты детей в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Инициативу поддержал глава МО генерал армии Сергей Шойгу. Он снял с елки в Национальном центре управления обороной РФ карточку с пожеланием от 13-летней Дарьи из Ижевска. Девочка попросила подарить ей защитный шлем летчика, а также упомянула, что хочет посмотреть Парад Победы 9 Мая с трибун на Красной площади.

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Министр обороны заявил, что будет ждать Дарью в Москве весной, а шлем доставят в Удмуртскую Республику в ближайшее время. Точно так же многие юные россияне получат к Новому году долгожданные подарки.

Отмечается, что некоторые желания уже были выполнены российскими военнослужащими. Так, сестер Лизу и Ольгу пригласили на борт вертолета армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), а после вручили девочкам цветы и игрушки.

Кроме того, бойцы 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны РФ откликнулись на просьбу восьмилетнего Артема и организовали для него экскурсию по Музею войск ПВО.

Ранее, 22 декабря, президент России Владимир Путин поучаствовал в благотворительной акции «Елка желаний» в Манеже. Он снял сразу три картонных новогодних шара с установленной внутри выставочного комплекса ели. Автор одной из открыток, мальчик Александр из Запорожской области, написал, что хочет побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Глава государства пообещал организовать обе поездки.

Также будут выполнены пожелания девочки из Луганской Народной Республики (ЛНР), мечтающей увидеть северное сияние и прокатиться на оленях, и мальчика, загадавшего побывать в Военной академии Вооруженных сил РФ.

15 ноября начался пятый сезон благотворительной акции «Елка желаний», приуроченной к Новому году. Россияне смогут исполнить желания детей и пожилых людей по всей стране.

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