ВКС РФ исполнили новогоднее желание мечтающего стать летчиком мальчика из Оренбурга

Военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) России провели новогоднюю елку для детей участников специальной военной операции и акцию «Елка желаний». Желание мечтающего стать летчиком мальчика Ярослава из Оренбурга сбылось под Новый год в подмосковной Кубинке, рассказали в Минобороны 29 декабря.

Вместе с мамой и сестрой Ярослав посетил Центр показа авиационной техники, познакомился с пилотажными группами «Русские витязи» и «Стрижи». Ребятам позволили посидеть в кабине самолетов, выполнить полет на симуляторе-тренажере истребителя МиГ-29.

Кроме того, главное командование ВКС организовало в Центральном академическом театре Российской армии новогоднее театрализованное представление «Приключения Маши и Вити». По его завершении детям вручили новогодние подарки.

Накануне, 28 декабря, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин исполнил новогодние мечты трех детей — двух девочек-москвичек и мальчика из Донецка. Дети мечтали о новых гитарах и возможности поплавать в бассейне с дельфинами.

26 декабря детские новогодние мечты исполняли сотрудники Министерства обороны РФ. Инициативу поддержал глава МО генерал армии Сергей Шойгу. Он снял с елки в Национальном центре управления обороной РФ карточку с пожеланием от 13-летней Дарьи из Ижевска, которая мечтала о защитном шлеме летчика.