Реклама
Прямой эфир
Экономика
Расплачиваться криптовалютами за параллельный импорт могут разрешить в 2023 году
Мир
Глава Приднестровья выступил за мирное решение конфликта на Украине
Мир
США введут обязательное тестирование на коронавирус для прибывших из Китая
Мир
В Сирии назвали позитивной трехстороннюю встречу глав МО в Москве
Мир
Вучич поблагодарил Россию за помощь в период обострения ситуации с Косово
Мир
Лавров не стал связывать слова Меркель о Минских соглашениях с новой волной русофобии
Общество
На МЦД-2 запустили новогодний поезд «Иволга»
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Днепре
Спорт
«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Происшествия
В Подмосковье загорелся мебельный склад
Мир
Вучич призвал сербов в Косово убрать баррикады и прекратить протесты
Мир
В Deutschlandfunk удивились стойкости России перед санкциями Запада

ВКС РФ исполнили новогоднее желание мечтающего стать летчиком мальчика из Оренбурга

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) России провели новогоднюю елку для детей участников специальной военной операции и акцию «Елка желаний». Желание мечтающего стать летчиком мальчика Ярослава из Оренбурга сбылось под Новый год в подмосковной Кубинке, рассказали в Минобороны 29 декабря.

Вместе с мамой и сестрой Ярослав посетил Центр показа авиационной техники, познакомился с пилотажными группами «Русские витязи» и «Стрижи». Ребятам позволили посидеть в кабине самолетов, выполнить полет на симуляторе-тренажере истребителя МиГ-29.

Расчет-фактура: какие подарки россияне хотят получить на Новый год
И что это говорит о состоянии общества

Кроме того, главное командование ВКС организовало в Центральном академическом театре Российской армии новогоднее театрализованное представление «Приключения Маши и Вити». По его завершении детям вручили новогодние подарки.

Накануне, 28 декабря, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин исполнил новогодние мечты трех детей — двух девочек-москвичек и мальчика из Донецка. Дети мечтали о новых гитарах и возможности поплавать в бассейне с дельфинами.

26 декабря детские новогодние мечты исполняли сотрудники Министерства обороны РФ. Инициативу поддержал глава МО генерал армии Сергей Шойгу. Он снял с елки в Национальном центре управления обороной РФ карточку с пожеланием от 13-летней Дарьи из Ижевска, которая мечтала о защитном шлеме летчика.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022