Бастрыкин исполнил мечты трех ребят на «Елке желаний» и призвал детей мечтать

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», исполнив новогодние мечты трех детей — двух девочек-москвичек и мальчика из Донецка, сообщили в ведомстве 28 декабря.

Четырехлетняя Юля Овинникова мечтала поплавать с дельфином. 11-летняя Арина Чтчян два года обучалась игре на гитаре, которая сломалась, и Арине приходится для занятий одалживать инструмент у преподавателя, поэтому к Новому году девочка загадала новую гитару. О таком же подарке мечтал 13-летний Никита Галенко из Донецка. В Москве он находится на восстановительном лечении — родители отправили его на реабилитацию после ранения.

«Все желания будут исполнены!» — объявил глава СКР после прочтения детских новогодних мечтаний.

На вручение подарков Бастрыкин пригласил ребят в здание Следственного комитета. В праздничной обстановке дети получили заветные подарки, побеседовали за столом с чаем и сладостями, Арина и Никита опробовали новые инструменты, после чего глава ведомства сам исполнил несколько песен.

«Так что, ребята, мечтайте! Желайте! Надо желать чего-то в мечтах своих. И что-нибудь из вашей мечты обязательно осуществится. Тем более накануне Нового года. Обязательно надо мечтать!» — приводятся слова Бастрыкина в сообщении СК.

Бастрыкин поздравил ребят и их родителей с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья, исполнения их желаний и удачи во всех начинаниях.

Ранее, 26 декабря, детские новогодние мечты исполняли сотрудники Министерства обороны РФ. Инициативу поддержал глава МО генерал армии Сергей Шойгу. Он снял с елки в Национальном центре управления обороной РФ карточку с пожеланием от 13-летней Дарьи из Ижевска, которая мечтала о защитном шлеме летчика.

В этот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и исполнила мечты двух мальчиков. Один мечтал побывать на радиостанции, второй — на коровьей ферме.