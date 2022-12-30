Бывший главком НАТО Кларк указал на тупиковую стратегию США по Украине

Интересы Украины и США не совпадают, так как Киев хочет восстановления территорий, а Вашингтон — стабилизировать ситуацию и минимизировать риски конфликта между РФ и НАТО, заявил экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк 29 декабря на организованной Фондом «США — Украина» онлайн-конференции.

«Мы в США хотим стабилизировать ситуацию, минимизировать риски конфликта между НАТО и Россией, сохранить как можно большую территорию за Украиной без развязывания третьей мировой войны. Мы хотим сосредоточить внимание на сдерживании Китая», — заявил он.

По словам Кларка, стратегия администрации США похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успех которой никто не верит, но продолжает совершать прежние действия.

«В ходе этого процесса, если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину. Они несут серьезные потери. Они лишаются важнейшей инфраструктуры. Они теряют энергетику и промышленный потенциал. Они лишаются финансовой основы государства. Мы способствуем этому», — добавил генерал.

Бывший главком НАТО отметил также, что русские меняют ситуацию на поле боя и значительно наращивают оборону, что отразится на характере конфликта.

Кларк уверен, Вашингтон в этой связи должен поставлять Украине артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и беспилотники, чтобы сторонники киевского режима успешнее реализовывали наступательные операции.

На той же конференции бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, что применение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot позволит защитить лишь один город Украины. Скорее всего, это будет Киев. Для защиты Киева будет достаточно одной батареи данной модели ЗРК, но она будет эффективно работать, только если ее «правильно интегрируют во все имеющиеся системы».

Днем ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ЗРК Patriot не спасут Украину от поражения. По его словам, комплекс очень хрупкий и дорогой в использовании. Кроме того, он практически бесполезен против низколетящих беспилотников и крылатых ракет.

При этом 23 декабря экс-генерал США Марк Хертлинг усомнился в скором применении Украиной ЗРК Patriot. Он заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуются месяцы подготовки для использования комплексов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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