Применение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot позволит Украине защитить лишь один город, скорее всего, это будет Киев. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес на онлайн-вебинаре американского фонда в поддержку Украины.

По его словам, для защиты Киева будет достаточно одной батареи данной модели ЗРК, но она будет эффективно работать только если ее «правильно интегрируют во все имеющиеся системы».

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав дополнил слова Ходжеса и заявил, что Patriot предназначены для «точечной обороны», а отправка этих комплексов не решит комплекс проблем Украины.

«Думаю, имеет место серьезное непонимание проблемы несоответствия потенциала и потребностей. Есть американцы, которые ошибочно полагают, что отправкой батареи Patriot мы решили проблему Украины с ракетами. Нет мнения более ошибочного», — передает слова Бридлава агентство ТАСС.

Если украинские националисты намерены использовать эти ЗРК, чтобы сбивать беспилотники за $50 тыс., то это будет ужасно, потому что Patriot предназначены для уничтожения первоклассных ракет, резюмировал экс-главнокомандующий.

За день до этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ЗРК Patriot не спасут Украину от поражения. По его словам, комплекс очень хрупкий и дорогой в использовании. Кроме того, он практически бесполезен против низколетящих беспилотников и крылатых ракет.

О том, что США поставят Киеву ЗРК Patriot, стало известно 21 декабря. Украинский лидер Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в Вашингтон с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров с президентом США Джо Байденом.

При этом 23 декабря экс-генерал США Марк Хертлинг усомнился в скором применении Украиной ЗРК Patriot. Он заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуются месяцы подготовки для использования комплексов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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