Михалков назвал Артемьева гениальным русским композитором

Российский актер и кинорежиссер Никита Михалков, комментируя 29 декабря журналистам смерть композитора Эдуарда Артемьева, сказал, что из жизни ушел великий гениальный русский композитор и потрясающий человек.

«Просто хочу, чтобы все понимали, что ушел действительно великий гениальный русский композитор и потрясающий человек, никогда ни про кого не сказавший ни одного дурного слова», — указал он.

Как напомнил Михалков, в Экклезиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца.

«Но иногда бывает необходимо помолчать от избытка сердца. Собственно, это то, что я испытываю сейчас, потому что ушел гениальный композитор. Очень близкий друг», — подчеркнул он.

Михалков заключил, что «не хочет мельчить горе словом».

Ранее в четверг режиссер Карен Шахназаров назвал смерть композитора огромной утратой. Он выразил соболезнования семье и поклонникам Артемьева, назвав его уход «огромной потерей для нашего киноискусства».

Информацию о смерти композитора после тяжелой болезни «Известиям» в четверг подтвердил сын музыканта Артемий. О дате и месте прощания будет объявлено позднее.

О госпитализации Артемьева стало известно 9 декабря. Тогда сообщалось, что обследование показало 30% поражения легких. Ситуация также осложнялась его хроническими заболеваниями сердца.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Композитор широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Сочи и Москве, а также к фильмам режиссеров Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Андрея Тарковского.

С Михалковым он работал над картинами «Раба любви», «Родня», «Свой среди чужих, чужой среди своих».

В 1960–1990-х годах Артемьев написал музыку более чем к 30 постановкам для Театра имени Моссовета, Московского академического театра сатиры, Государственного академического Малого театра и других.