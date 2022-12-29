Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля
Общество
Захарова назвала музыку Артемьева гениальной и дарящей надежду
Армия
«Военкоры Русской Весны» показали кадры попытки ВСУ сбить БПЛА «Орлан»
Политика
Путин назначил послом в Ливии Айдара Аганина
Общество
Звездопад можно будет наблюдать в Подмосковье в ночь на 4 января
Мир
Италия заявила о готовности выступить гарантом мирного договора по Украине
Экономика
Аналитик рассказала о стагнации в экономике Европы
Экономика
Правительство РФ продлило запрет на въезд фур из ЕС на полгода
Происшествия
Пассажиров самолета Москва – Калининград эвакуировали из-за возгорания на борту
Мир
В Ватикане сообщили о тяжелом состоянии здоровья Бенедикта XVI
Армия
Глава Чечни Кадыров объявил о втором этапе операции «Возмездие» на Украине
Общество
Путин освободил участвующих в СВО от декларирования доходов и расходов

Мишустин назвал композитора Артемьева примером беззаветной преданности делу

0
Фото: ТАСС/Андрей Махонин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким композитора Эдуарда Артемьева, скончавшегося в четверг, 29 декабря, на 86-м году жизни.

Музыка без границ: умер композитор Эдуард Артемьев
Автор саундтреков к фильмам Михалкова и Тарковского скончался на 86-м году жизни

Уход музыканта Мишустин назвал невосполнимой утратой для российской культуры, добавив, что Артеьмьев был уникальным композитором.

«Внимательный педагог, он не только учил своих воспитанников музыке, но и был для них примером беззаветной преданности своему делу, образцом тонкого вкуса и мастерства», — приводятся слова Мишустина в Telegram-канале правительства.

Премьер назвал композитора человеком необыкновенного обаяния и открытого сердца. По его словам, Артемьев как никто другой умел передать чувства и переживания, близкие и понятные всем.

Мишустин также отметил особую энергетику композиций музыканта, которая «проникала в сердца, дарила незабываемые эмоции и заряжала зрительный зал».

«Эдуарда Николаевича Артемьева нет с нами, но остались его произведения, неповторимая музыка и добрая память о нем», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее в этот день воспоминаниями об умершем композиторе поделилась его внучка Екатерина Артемьева. Она призналась, что испытывает трепет перед творчеством дедушки и считает его настоящим профессионалом.

В свою очередь заслуженный артист России Дима Билан заявил, что невероятно дорожит встречей с Артемьевым. Музыкант подчеркнул, что всегда замечал добро, исходящее от композитора.

О смерти Артемьева 29 декабря сообщил его сын. 85-летний композитор скончался после тяжелой болезни. Ранее в декабре его госпитализировали с 30% поражения легких.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Композитор широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Сочи и Москве, а также к фильмам Михалкова, Кончаловского и Тарковского. Так, он создал саундтреки для фильмов «Солярис», «Раба любви», «Родня», «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022