Мишустин назвал композитора Артемьева примером беззаветной преданности делу

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким композитора Эдуарда Артемьева, скончавшегося в четверг, 29 декабря, на 86-м году жизни.

Уход музыканта Мишустин назвал невосполнимой утратой для российской культуры, добавив, что Артеьмьев был уникальным композитором.

«Внимательный педагог, он не только учил своих воспитанников музыке, но и был для них примером беззаветной преданности своему делу, образцом тонкого вкуса и мастерства», — приводятся слова Мишустина в Telegram-канале правительства.

Премьер назвал композитора человеком необыкновенного обаяния и открытого сердца. По его словам, Артемьев как никто другой умел передать чувства и переживания, близкие и понятные всем.

Мишустин также отметил особую энергетику композиций музыканта, которая «проникала в сердца, дарила незабываемые эмоции и заряжала зрительный зал».

«Эдуарда Николаевича Артемьева нет с нами, но остались его произведения, неповторимая музыка и добрая память о нем», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее в этот день воспоминаниями об умершем композиторе поделилась его внучка Екатерина Артемьева. Она призналась, что испытывает трепет перед творчеством дедушки и считает его настоящим профессионалом.

В свою очередь заслуженный артист России Дима Билан заявил, что невероятно дорожит встречей с Артемьевым. Музыкант подчеркнул, что всегда замечал добро, исходящее от композитора.

О смерти Артемьева 29 декабря сообщил его сын. 85-летний композитор скончался после тяжелой болезни. Ранее в декабре его госпитализировали с 30% поражения легких.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Композитор широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Сочи и Москве, а также к фильмам Михалкова, Кончаловского и Тарковского. Так, он создал саундтреки для фильмов «Солярис», «Раба любви», «Родня», «Свой среди чужих, чужой среди своих».