У одного из пассажиров взорвался пауэрбанк в самолете

У одного из пассажиров взорвался пауэрбанк в самолете

2022-12-29 19:17:14

2022-12-29 19:17:14

2022-12-29 19:17:14

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