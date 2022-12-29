Украинский комбат пожаловался на нехватку минометов у ВСУ в районе Угледара

Комбат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назарий Кишак пожаловался, что в его распоряжении в семь раз меньше минометов в районе Угледара (ДНР), чем у российских сил. Об этом он заявил в среду, 28 декабря, британской газете Times.

«Соотношение минометов 1:7 в пользу русских. Я не уверен, что мы сможем их сдержать, потому что у нас недостаточно артиллерии. Нам также очень мешает грязь», — сообщил газете Кишак.

Он отметил, что именно из-за грязи вход и выход из Угледара для ВСУ очень затруднены.

«Я считаю, что из-за грязи нам пока не стоит начинать наступление. Любое наступление означает потери, что бы ни говорили наши власти, поэтому нужно взвесить, стоит ли оно того», — отметил Кишак.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе Угледара российские военные нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и иностранным наемникам. В результате было уничтожено более 70 украинских военных, пять боевых бронированных машин и два пикапа.

Ранее, 7 декабря, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военнослужащие буквально каждый день продвигаются на угледарском направлении.

Тогда же Пушилин также отмечал, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки контратаковать подразделения ДНР в районе Павловки. Он отметил, что угледарское направление сейчас является одним из наиболее значимых. Освобождение Павловки стало очередным шагом к выходу на Угледар, заявил Пушилин.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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