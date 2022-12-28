Военнослужащие ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР
Военные ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 28 декабря, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ), действовавшая в направлении населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики», — пояснил он.
Также на южно-донецком направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников в районе города Угледар в ДНР. В результате было уничтожено более 70 украинских военных, пять боевых бронированных машин и два пикапа.
Кроме того, на Донецком направлении ВС РФ уничтожили более 80 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
24 декабря официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что украинские власти активизировали работу ДРГ на лисичанском направлении. Он пояснил, что противник старается просочиться на территорию республики силами диверсантов, пользуясь тем, что земля немного промерзла.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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