Российские военнослужащие буквально каждый день продвигаются на угледарском направлении. Об этом сообщил 7 декабря врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На угледарском направлении продолжается освободительная операция. Наши подразделения продвигаются буквально ежедневно», — отметил Пушилин в разговоре с журналистами в кулуарах Татарстанского машиностроительного форума.

Ранее в среду Пушилин также отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки контратаковать подразделения ДНР в районе Павловки. Он отметил, что угледарское направление сейчас является одним из наиболее значимых. Освобождение Павловки стало очередным шагом к выходу на Угледар, заявил Пушилин.

Ранее, 4 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВСУ потеряли до 40 человек в результате провала попытки прорваться в Павловку в ДНР.

29 ноября врио главы ДНР, что в скором времени город Угледар будет освобожден. По его словам, освобождение Угледара открывает возможность выхода на Краматорск и Славянск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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