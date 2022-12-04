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Минобороны рассказало о провале попыток наступления ВСУ в Павловке

Минобороны сообщило о провале попыток наступления ВСУ и потерях националистов
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sadak Souici
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 40 человек в результате провала попытки прорваться в Павловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 декабря сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В результате активных действий российских войск подразделение противника было вытеснено на минное поле и уничтожено огнем артиллерии», — отметил он.

Также националисты безуспешно пытались атаковать в направлении населенного пункта Шевченко, однако ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии со значительными потерями были отброшены на исходные позиции. Всего ВСУ за сутки на данном направлении потеряли до 40 человек убитыми, одну боевую машину пехоты и три пикапа.

На купянском направлении также сорвана попытка атаки украинских националистов, уничтожены более 60 военных, два пикапа и два автомобиля.

«На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии, танков и тяжелых огнеметных систем по позициям ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики», — сказал представитель российского военного ведомства.

Армия России уничтожила более 50 украинских боевиков за сутки на донецком направлении.

«На донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ», — подчеркнул Конашенков.

Накануне российские войска поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников в районе Краматорска. Кроме того, в районе Калеников в ДНР была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Ранее, 2 декабря, в Минобороны сообщили, что в небе над ДНР в районе населенного пункта Украинка был сбит украинский истребитель МиГ-29. Помимо этого было уничтожено семь украинских беспилотников в разных районах ДНР и ЛНР.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. О ней было объявлено 24 февраля на фоне обострения врегионе.

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