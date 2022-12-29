Путин подписал указ о соцгарантиях для командированных в новые регионы

Президент России Владимир Путин 29 декабря подписал указ о назначении выплат в размере 3 млн рублей при получении ранения для чиновников и сотрудников организаций, командированных в новые регионы РФ. Кроме того, в случае гибели их семьи получат по 5 млн рублей.

Отмечается, что данные не учитываются при определении права на получение других льгот. Также президент поручил правительству в течение двух недель определить источники финансирования и порядок предоставления такой поддержки.

Кроме того, на выплаты могут рассчитывать и те, кто погиб или пострадал с 24 февраля по 30 сентября.

В середине октября стало известно, что командированные в новые регионы РФ чиновники будут получать зарплату в двойном размере, а также суточные в размере 8,5 тыс. рублей.

Сообщалось, что на такие же условия командирования могут рассчитывать также работники, занимающиеся обеспечением жизнедеятельности населения и восстановлением инфраструктурных объектов, в том числе вооружений, военной и спецтехники.

В начале октября Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

В тот же день стало известно, что Следственный комитет России приступил к созданию следственных органов на территории новых субъектов РФ. Тогда же сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) открыла свои отделения во всех четырех новых регионах.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ускорение интеграционных процессов станет лучшим ответом на недружественные действия Запада.

С 23 по 27 сентября, в освобожденных регионах прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России высказалось большинство жителей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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