Германия должна передать Украине бронетехнику и танки западного производства, это покажет ее лидерские качества на европейском уровне. Об этом заявил в четверг, 29 декабря, лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью агентству DPA.

По его словам, поддержка Украины бронетранспортерами и боевыми танками не продлит конфликт, а сократит его.

«Германия и другие европейские страны давно должны были поставить Украине БМП и боевые танки западной разработки», — подчеркнул он.

По мнению Мерца, в правительстве канцлера Олафа Шольца не хватает политической воли на то, чтобы взять на себя лидерство в Европе в этом вопросе.

Мерц добавил, что Германия должна и впредь помогать Украине в гуманитарном, финансовом, политическом, а также в военном плане.

27 декабря глава оборонного комитета немецкого бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала Шольца за отказ передать Киеву танки, заявив, что этот шаг «не только непонятен, но и пугающе недальновиден». Она также выразила уверенность, что Шольцу мешают поставлять военную технику Украине его советники, которые настойчиво предлагают заблокировать данные меры.

При этом 25 декабря стало известно, что большинство жителей Германии не поддерживают требования о военной помощи Украине в виде танков немецкого производства. Против поставки немецких танков Leopard 2 на Украину высказались 45% респондентов, 33% поддерживают эту инициативу, а 22% воздержались от ответа.

До этого, 17 декабря, Шольц указал, что прекращение поставок БМП Marder и танков Leopard на Украину позволит предотвратить прямое столкновение России и НАТО. Германия при этом, по словам канцлера, готова продолжать поддерживать Киев.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти в свою очередь многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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