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В бундестаге раскритиковали Шольца за отказ передать Киеву танки

Глава оборонного комитета Штрак-Циммерман: отказ Шольца предоставлять Украине танки недальновиден
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет неправильную политику в вопросе поставок вооружений Украине, не передавая немедленно Киеву танки. Об этом заявила 27 декабря глава оборонного комитета немецкого бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

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«Отказ канцлера предоставить Украине танки... не только непонятен, но и пугающе недальновиден», — заявила Штрак-Циммерман в интервью немецкой медиагруппе Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

Штрак-Циммерман добавила, что устала слушать оправдания канцлера, который постоянно находит причины, по которым ФРГ не может поставить танки Украине.

«Особенно когда я слышу, что поставки танков будут означать особую провокацию в отношении России», — добавила политик.

Она также выразила уверенность, что Шольцу мешают поставлять военную технику Украине его советники, которые настойчиво предлагают заблокировать данные меры. Однако ответственность за это решение несет всё же сам канцлер, указала Штрак-Циммерман.

Политик отметила, что надеется добиться поставок танков на Украину в 2023 году, и указала, что ФРГ потеряла очень много времени, хотя могла бы помочь раньше.

Ранее, 23 декабря, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник назвал неубедительными доводы Германии об отказе в поставках танков. Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца пересмотреть решение о поставках боевых машин пехоты (БМП) Marder и танков Leopard. Он также заявил, что Украина нуждается в бронетранспортерах Fuchs и в боевых машинах Wiesel.

Днем ранее стало известно, что представители партии «Зеленые» усилили давление на Шольца с требованиями расширить военную помощь Украине, в том числе поставить ей танки Leopard.

До этого, 17 декабря, Шольц указал, что прекращение поставок БМП Marder и танков Leopard на Украину позволит предотвратить прямое столкновение России и НАТО. Германия при этом, по словам канцлера, готова продолжать поддерживать Киев, но не будет делать это в одиночку.

Ранее, 11 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что Киеву не удалось договориться с Германией о поставках танков.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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