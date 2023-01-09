Иррациональное зерно: бизнес ждет проблем в поставках готовых завтраков

Уже весной этого года с полок магазинов могут частично исчезнуть готовые завтраки из хлопьев, мюсли и гранолы. Такие риски обозначила ассоциация «Русбренд­» в письме в Минсельхоз. «Известия» ознакомились с ним. Дело в том, что в марте производителей этих товаров подключат к федеральной государственной информационной системе «Зерно». Пока, как утверждает бизнес, она серьезно тормозит процесс работы, что может сказаться на поставках товаров вплоть до их прекращения. Поэтому «Русбренд» предложил ведомству перенести срок запуска с 1 марта на 1 сентября 2023 года. Однако в Минсельхозе заявили, что система функционирует стабильно и позволяет проводить все необходимые операции, поэтому никаких отсрочек не планируется. «Известия» изучили аргументы каждой из сторон и оценили риски для потребителей.

Проблема всех проблем

В сентябре Минсельхоз запустил государственную систему контроля «Зерно», с ее помощью регулятор намерен отслеживать весь оборот пшеницы, ячменя, бобовых и пр., а также товаров из них. В ведомстве ожидают, что такой подход позволит бороться с нелегальной продукцией на рынке. В результате, как ранее замечали в министерстве, это отразится на ее качестве и безопасности.

На первом этапе к системе подключили аграриев, выращивающих зерно. А с 1 марта 2023 года к ним должны присоединиться производители готовой продукции, в составе которой использовались зерновые культуры. Это, например, готовые завтраки из хлопьев, мюсли, гранолы и так далее. Как предполагают в ассоциации «Русбренд», такой оперативный подход регулятора требует от компаний серьезной перестройки рабочих процессов. Обновления могут обернуться негативными последствиями. Например, в части случаев ассоциация ждет перебоев при поставках товара в магазины, а также дефицита продукции на полках. Ассоциация предупредила Минсельхоз о таких рисках 14 декабря, направив письмо в ведомство (есть у «Известий»).

Иррациональное зерно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Дело в том, что уже на первом этапе внедрения ФГИС «Зерно» появились проблемы, которые разработчики пока не решили, утверждает бизнес. Например, речь идет о скорости оформления сопроводительных документов в системе. На этапе ее внедрения на каждую партию товара бумаги регистрировали от четырех до шести часов на один документ. Сейчас на аналогичную операцию изготовителям нужно от 40 до 60 минут. Это осложняет всю работу в системе, заметили в «Русбренде»: ведь на этапе тестирования разработчики уверяли, что компаниям нужно будет всего 5–7 минут, чтобы зарегистрировать один документ.

Это не единственная проблема, уточнила ассоциация в письме, в частности, система периодически обновляется. В некоторых случаях это занимает от двух до шести часов. В течение этого времени компании не могут работать в ней, например регистрировать документы.

Если в таких условиях с системой начнут работать производители готовой продукции, то нагрузка на ФГИС «Зерно» серьезно возрастет. А значит, есть риски, что количество проблем подскочит, плюс появятся новые, что опять же усложнит процесс организации прослеживаемости. Из-за этого движение продукции по цепочке начнет притормаживать либо вообще остановится. А значит, работа с ФГИС «чревата вынужденной остановкой производства и дефицитом товаров, доступных потребителям», заметили в «Русбренде».

Плюс к этому пока неясно, как именно движение, к примеру, готовых завтраков по торгово-распределительной сети должно помочь регулятору учитывать зерно, добавила ассоциация в письме. В итоге «Русбренд» просит перенести срок вступления в систему для изготовителей готовой продукции с марта на сентябрь. Это даст компаниям время, чтобы наладить внутренние процессы.

В крупных торговых сетях «Известиям» не ответили, предупредили ли их производители о возможных перебоях с поставками продукции весной.

Новые правила — свежие издержки

В Минсельхозе отметили: требования о том, что компании должны вносить сведения о зерне, установлены постановлением правительства. Производители готовой продукции должны это делать с 1 марта 2023 года, подтвердили «Известиям» в ведомстве.

— Минсельхоз не рассматривает вопрос переноса этого срока. Риски перебоев в поставках продукции отсутствуют, — подчеркнули в министерстве. — ФГИС «Зерно» функционирует стабильно и позволяет проводить все необходимые операции.

В Минсельхозе добавили, что с 1 января 2023 года начнется этап добровольной работы в системе.

Иррациональное зерно Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Уже сейчас значительная часть участников рынка переработки заносит информацию о муке, крупе и другой продукции, оформляет документы, настраивает бизнес-процессы, — сказали в ведомстве. — Более того, оператор системы заранее начал обучать участников второго этапа, среди которых есть переработчики, потребители зерна и другие.

У отрасли возникали сложности с новой системой учета ФГИС «Зерно», сказал «Известиям» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Не все аграрии смогли сразу подключиться к ней — например, у небольших фермеров не было доступа к Сети плюс сама система работала с перебоями.

— Более того, допустим, крупные хозяйства имеют штат сотрудников для работы с ФГИС «Зерно», а небольшим фермерам пришлось организовывать новые рабочие процессы, отвлекаться от основной деятельности, нанимать сотрудников и так далее, — отметил эксперт. — При этом аграрии не имеют доступа к информации о движении зерна, ее видит только Минсельхоз, хотя компаниям важна такая фактура. Например, производители могли бы лучше ориентироваться в ситуации при продаже зерна — предлагать его тем областям, в которых его не хватает.

С точки зрения государства, необходимо контролировать всю производственную цепочку важнейшего продовольственного сегмента, то есть зернового, отметил «Известиям» представитель Национального союза зернопроизводителей Вячеслав Голов. С точки зрения участников рынка, такая система создает дополнительные издержки — организационные и финансовые, добавил он. В подобной ситуации важно действовать поступательно и не торопиться: давать участникам рынка возможность адаптироваться. Это особенно важно для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые исчисляют товар не в тысячах тонн, а в нескольких мешках.