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Захарова назвала Мюнхенскую конференцию антироссийским балаганом

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Фото: Global Look Press/dpa/Tobias Hase
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Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в антироссийский балаган. Об этом 29 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас это балаган с антироссийской направленностью, который под видом выстраивания диалога с российским обществом приглашает маргиналов», — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

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По мнению Захаровой, Мюнхенская конференция по безопасности является лишь продолжением западного мейнстрима по демонизации ряда стран.

«Если это клуб западных интересов с единственным желанием осудить Россию, Китай, пусть они там сами в себе и варятся», — отметила официальный представитель МИД РФ.

В то же время она подчеркнула, что на данную структуру, вероятно, можно будет взглянуть по-новому, если организаторы мероприятия смогут отказаться от конфронтационной политики в отношении других стран и попыток исключить их из диалога, продемонстрировать настрой на обсуждение общей архитектуры безопасности.

«Но еще раз говорю: это при соблюдении всех вышеперечисленных моментов. Пока ничего, так сказать, похожего на это не просматривается», — заключила Захарова.

Ранее, 1 декабря, МИД РФ заявил, что у России пропал интерес к Мюнхенской конференции по безопасности, утратившей объективность, российская делегация не планировала принимать в ней участие.

В ведомстве рассказали, что обратили внимание на заявление председателя структуры Кристофа Хойсгена о том, что российских политиков не станут приглашать на конференцию в 2023 году. При этом он выразил намерение «обсудить будущее России» с лидерами «российской оппозиции и изгнанниками».

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в свою очередь отметил, что Мюнхенская конференция давно стала необъективной. По его мнению, нет смысла говорить с теми, кто демонстративно отказывается слушать.

Россия не стала участвовать в Мюнхенской конференции 2022 года, которая проходила 18–19 февраля. Захарова в феврале подчеркивала, что в последние годы эта площадка всё больше трансформируется в «трансатлантический форум», утрачивая объективность и инклюзивность. Как правило, Россию на конференции представлял глава МИДа Сергей Лавров или президент РФ Владимир Путин.

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