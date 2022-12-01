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Вассерман заявил о необъективности Мюнхенской конференции

Депутат Вассерман: Мюнхенская конференция давно стала необъективной
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман 1 декабря заявил, что Мюнхенская конференция давно стала необъективной.

«Я думаю, она стала необъективной уже довольно давно, судя по тому, что нашим представителям там, хотя и давали слово порой, но демонстративно отказывались их выслушивать. Поэтому я думаю, что здесь нет смысла говорить с теми, кто демонстративно отказывается слушать», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

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И какая роль отведена России

Ранее в этот день МИД РФ заявил, что у России пропал интерес к Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), утратившей объективность, российская делегация не планировала принимать в ней участие.

В ведомстве рассказали, что обратили внимание на заявление председателя MSC Кристофа Хойсгена о том, что российских политиков не станут приглашать на конференцию в 2023 году. При этом он выразил намерение «обсудить будущее России» с лидерами «российской оппозиции и изгнанниками».

Россия отказалась участвовать в Мюнхенской конференции 2022 года, которая проходила 18–19 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале подчеркивала, что в последние годы эта площадка всё больше трансформируется в «трансатлантический форум», утрачивая объективность и инклюзивность. Как правило, Россию на конференции представлял глава МИДа Сергей Лавров или президент РФ Владимир Путин.

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