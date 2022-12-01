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МИД заявил об утрате интереса к потерявшей объективность Мюнхенской конференции

МИД РФ: У России пропал интерес к Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), утратившей объективность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У России пропал интерес к Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), утратившей объективность, российская делегация не планировала принимать в ней участие. Об этом сообщили в четверг, 1 декабря, в ведомстве.

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Там рассказали, что обратили внимание на заявление председателя MSC Кристофа Хойсгена о том, что российских политиков не станут приглашать на конференцию в 2023 году. При этом он выразил намерение «обсудить будущее России» с лидерами «российской оппозиции и изгнанниками».

В МИДе в ответ на это заявили, что Россия рассматривает такое решение как неприкрытое нарушение принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года о невмешательстве во внутренние дела. Подобные заявления и действия лишь еще больше дискредитирует «этот некогда уважаемый дискуссионный форум», отметили в ведомстве.

«Отказ от диалога, нежелание или боязнь услышать точку зрения Москвы и обсудить возможные варианты выхода из тяжелейшего кризиса на европейском континенте со времен Второй мировой войны — несвойственные качества для дипломата, которым когда-то являлся господин Хойсген», — подчеркнули в МИД РФ в беседе с «РИА Новости».

В министерстве добавили, что у Москвы пропал интерес к конференции, поскольку она превратилась в «сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудаленность».

«С учетом того, что сделали из этой международной дискуссионной площадки, Хойсгену вряд ли стоило ожидать участия официальных российских представителей, даже если бы они были приглашены», — отметили в ведомстве.

Подобный подход, который отличается попытками исключить Россию из диалога и строить архитектуру безопасности в Европе без нее, лишь создает новые линии напряжения и углубляет затяжной раскол на общем континенте, заключили в министерстве.

Ранее в сентябре Кристоф Хойсген поддержал поставку Украине тяжелого вооружения. Он отметил, что, в частности, речь идет о боевых танках.

Россия отказалась участвовать в Мюнхенской конференции 2022 года, которая проходила 18–19 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале подчеркивала, что в последние годы эта площадка всё больше трансформируется в «трансатлантический форум», утрачивая объективность и инклюзивность. Как правило, Россию на конференции представлял глава МИДа Сергей Лавров или президент РФ Владимир Путин.

В прошлом году Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала сохранение антироссийской риторики в трансатлантической среде, оценил ее итоги член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. По словам депутата, конференция обозначила тренд на ближайшее время в политике западных оппонентов — сдерживать развитие России, ее партнеров и препятствовать укреплению многополярного мира.

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