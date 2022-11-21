Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Российских политиков не пригласят на Мюнхенскую конференцию по безопасности (MSC) впервые с 1999 года. Об этом 21 ноября заявил председатель MSC Кристоф Хойсген.

«Российских чиновников на #MSC2023 не приглашают. Мы не дадим им платформу для их пропаганды. Мы хотим обсудить будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками — их голоса должны быть услышаны и усилены», — написал Хойсген в Twitter.

Ранее в сентябре Кристоф Хойсген поддержал поставку Украине тяжелого вооружения. Как он отметил, в частности речь идет о боевых танках.

Россия отказалась участвовать в Мюнхенской конференции 2022 года, которая проходила 18–19 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале подчеркивала, что в последние годы эта площадка всё больше трансформируется в «трансатлантический форум», утрачивая объективность и инклюзивность. Как правило, Россию на конференции представлял глава МИДа Сергей Лавров или президент РФ Владимир Путин.

В прошлом году Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала сохранение антироссийской риторики в трансатлантической среде, оценил ее итоги член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. По словам депутата, конференция обозначила тренд на ближайшее время в политике западных оппонентов — сдерживать развитие России, ее партнеров и препятствовать укреплению многополярного мира.