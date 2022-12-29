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Силуанов указал на деформацию рынка из-за ограничений цен на нефть
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Силуанов указал на деформацию рынка из-за ограничений цен на нефть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия намерена продавать свою нефть исключительно по рыночным ценам, так как введение любых ограничений на максимальную цену может деформировать рынок. Об этом 29 декабря заявил глава российского Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

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«Что касается потолка, то все равно цены определяются рынком — цены на нефть, да и вообще на любые рыночные товары, поэтому установление каких-либо ограничений, потолков лишь деформирует определенные сегменты рынка», — отметил он.

По словам Силуанова, прогнозы по спросу на нефть остаются благоприятными.

«С точки зрения увеличения спроса примерно на 1,5 млн баррелей в сутки, а это значит, что нефть будет востребована», — пояснил министр.

Глава Минфина также подчеркнул, что российскую сторону не будет заботить то, какие ограничения будут вводиться со стороны стран Запада, так как РФ намерена продавать свои нефтепродукты исключительно по рыночным ценам.

«Независимо от тех потолков, какие западные страны будут вводить — сегодня 60 (долларов за баррель. — Ред.), завтра 30 или 70, нас это не должно интересовать. Главное, что мы будем продавать нефть по рыночной цене, в первую очередь в те страны, которые не присоединились к этому потолку. В те, которые ввели такие ограничения, поставки осуществляться не будут», — отметил он.

Силуанов также высказал точку зрения, что Запад применяет двойные стандарты в отношении России.

«Западные страны всегда проповедовали рыночные принципы, а сами их нарушают. Это <…> подтверждает еще раз двойные стандарты всей и политической, и экономической деятельности западных стран», — пояснил свою позицию министр.

Глава Минфина также подчеркнул, что вне зависимости от вводимых ограничений Россия продолжит оставаться одним из крупнейших экспортеров нефти на мировом рынке.

«Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти. Она им и останется. <…> Цены будут определяться на основании рыночных принципов, а не на основании каких-то потолков, ограничений, что не может работать в рамках рыночного ценообразования», — резюмировал Силуанов.

Ранее, 25 декабря, Силуанов заявил, что Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, а будет искать новые рынки и логистику.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Европейский союз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

В ответ на это президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Таким образом, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации цены.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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