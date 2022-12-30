Открыто на ремонт: спрос на починку гаджетов вырос на четверть

Спрос на услуги ремонта цифровых гаджетов за год вырос на 20–25% , подсчитали эксперты Mobile Research Group. Это произошло из-за экспансии в РФ китайских вендоров второго и третьего эшелона, а также увеличения числа покупок подержанных смартфонов, отметили эксперты и участники рынка. Зачастую такие гаджеты азиатских производителей сильно уступают по качеству продукции ведущих мировых брендов, ушедших из России, пояснили специалисты. Но это не рекордные темпы — потребность в ремонте многих видов бытовой техники выросла еще сильнее, утверждают агрегаторы услуг.

Телефонная поправка

В 2022 году в России вырос спрос на услуги по ремонту бытовой техники и электроники , рассказали «Известиям» представители агрегирующих подобные предложения сервисов. Например, на «Юле» спрос на ремонт стиральных машин в начале IV квартала этого года по сравнению с январем этого же года вырос на 180%, посудомоечных машин — на 100%, холодильников и телевизоров — на 50% , перечислили в пресс-службе компании. Октябрь стал вторым пиковым месяцем по спросу на ремонт бытовой техники — первый пришелся на июнь, отметил представитель «Юлы».

Представители маркетплейса услуг YouDo тоже говорят о росте спроса в категории «Ремонт цифровой техники»: планшетов, смартфонов, телевизоров, игровых приставок . В 2022 году по сравнению с 2021-м спрос на такие услуги увеличился на 16% , подсчитали аналитики компании. По данным сервиса, потребность в ремонте цифровой техники растет практически во всех городах России, хотя и по-разному: в Москве — на 27%, в Екатеринбурге — на 3%, в Санкт-Петербурге — на 4%, в Уфе — на 7%. Как рассказали в компании, за год вырос и средний чек на починку техники — на 5% примерно до 2,4 тыс. рублей .

В сентябре-октябре 2022-го спрос на услуги мастеров по установке, обслуживанию и ремонту бытовой техники на «Авито Услугах» подскочил по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 62% , рассказывали «Известиям» ранее представители площадки. Как пояснили в компании, речь идет о динамике количества запросов контактов исполнителей работ со стороны потенциальных заказчиков.

Открыто на ремонт Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Что касается потребностей в ремонте смартфонов и планшетов, то пик пришелся на весну этого года, когда ситуация с поставками новой техники в РФ была неопределенной , отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В целом за год рост интереса к таким услугам составил 20–25%, добавил он.

— Несмотря на это, примерно 1,5 тыс. мастерских, существовавших в России на начало 2022 года, не пережили изменений на рынке и прекращения официальных поставок запчастей. Зато объем заказов в оставшихся 3,5 тыс. заметно вырос, — утверждает эксперт.

По словам Эльдара Муртазина, проблемы, в частности, возникли у ремонтных предприятий, специализирующихся на технике Apple. Например, сейчас затруднительно починить iPhone 14 — достать необходимые комплектующие крайне сложно, сказал он.

Есть что починить

По словам источника, знакомого с менеджерами нескольких вендоров, спрос на услуги ремонтников смартфонов вырос из-за увеличения продаж подержанных аппаратов, а также поставок на рынок устройств китайских брендов второго и третьего эшелона .

О том, что продажи восстановленных (подержанных смартфонов) стремительно растут, рассказывали «Известиям» и представители ритейлеров и операторов.

Открыто на ремонт Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Мы запустили продажи восстановленных аппаратов в апреле этого года, и каждый месяц фиксируем рост спроса, — отметили в пресс-службе «Мегафона». — В октябре реализация увеличилась в натуральном выражении на 63% по сравнению с сентябрем, а с 1 по 14 ноября рост составил 40% по сравнению с тем же периодом октября.

Как следует из материалов «М.Видео – Эльдорадо», позиции брендов существенно изменились. По итогам 2022 года Apple и Samsung вместе заняли 30% этого рынка, что на 15 п.п. меньше, чем годом ранее. На столько же (с 50 до 65%) выросла доля китайских марок — для них это рекордный показатель, утверждают представители ритейлера.

Рост спроса на услуги по ремонту электроники связан не только с тем, что российские пользователи стали рациональнее относиться к покупкам дорогостоящих гаджетов и проблемами с поставками смартфонов ведущих мировых брендов , считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

— На рынке появляется всё больше устройств от небольших китайских вендоров и восстановленных смартфонов — зачастую качество этих гаджетов хромает, их приходится чинить чаще, чем продукцию ведущих мировых брендов . Хотя всё зависит от конкретного пользовательского опыта, — рассуждает эксперт.

Эльдар Муртазин с такими доводами не согласен. Вопросы с поломками дешевых китайских смартфонов и подержанных устройств, как правило, решаются продавцами еще до их попадания на рынок, здесь не идет речи о росте интереса к ремонтным услугам, считает он.

Открыто на ремонт Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

Несмотря на большой выбор мастеров на онлайн-платформах, найти хороших ремонтников непросто, признал Эльдар Муртазин. Частные мастера зачастую берут за свои услуги совершенно непомерную, ничем не обоснованную плату и притом делают работу некачественно — о состоянии используемых ими запчастей можно только догадываться, сказал он.

Что касается официальных сервисных центров, то многих и они отпугивают высокими ценами, утверждает эксперт. По словам Эльдара Муртазина, оптимальный путь — пользоваться услугами лично проверенных специалистов.