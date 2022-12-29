Спасатели МЧС напомнили о критериях выбора безопасной пиротехники

Качественная и безопасная пиротехника продается в специализированных магазинах. Сертифицированные изделия реализуют в цельной упаковке с инструкцией по применению на русском языке, напомнили 29 декабря в главном управлении МЧС РФ по Москве.

«Упаковка не должна иметь дефектов, вмятин, налета серого или черного цвета. Кроме того, обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название и адрес изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием», — рассказали в ведомстве «РИА Новости».

Как пояснили в столичном главке МЧС, пиротехнические изделия условно делятся на две группы: бытового и специального назначения.

Свободно продаются только фейерверки, не требующие особых знаний и навыков при использовании. Специальные изделия — профессиональным пиротехникам.

Ранее, 26 декабря, начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков в преддверии новогодних праздников рассказал об опасности неправильного обращения с пиротехникой.

Он указал на категорический запрет использования изделий со следами порчи и с истекшим сроком годности.

Кроме того, в Москве за нарушение закона о тишине можно получить штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей. Закон подразумевает запрет на шумные действия с 23:00 мск. К действиям, нарушающим покой, относится и использование пиротехнических средств.