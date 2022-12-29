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Французский политик назвал «полным бредом» новый пакет помощи Украине

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Французский политик Флориан Филиппо в среду, 28 декабря, назвал новый пакет поддержки Евросоюза Украине «полным бредом».

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Политик отметил, что с 1 января 2023 года, Евросоюз будет ежемесячно выделять Киеву €1,5 млрд. В частности Франция будет выплачивать €300 млн каждый месяц.

«Осознаете ли вы, какой это тотальный бред? Остановитесь!» — написал Филиппо в своем Twitter.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 13 декабря заявила, что ЕС с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд. По ее словам, помощь Киеву в 2023 году составит €18 млрд.

12 декабря главы МИД стран ЕС согласовали увеличение на €2 млрд финансирования Европейского фонда мира (EPF), из бюджета которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине. В документе также указано, что соответствующее решение посылает «четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке как Украины, так и других партнеров».

24 ноября стало известно, что Европарламент (ЕП) одобрил новый пакет макрофинансовой поддержки Украины от ЕС на сумму до €18 млрд на 2023 год. 10 декабря этот пакет был одобрен Советом ЕС. Уточнялось, что кредит будет иметь льготный 10-летний период. Государства — члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов.

Страны Запада усилили финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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