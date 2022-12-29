Кириенко наградил российских десантников за проявленное в ходе СВО мужество

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил десантников, проявивших мужество и героизм в ходе проведения спецоперации. Кадры награждения опубликовало Минобороны России в четверг, 29 декабря.

Церемония награждения проходила в одном из населенных пунктов в зоне СВО. Солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам были вручены ордена Мужества и медали «За отвагу».

Кириенко поблагодарил десантников за проявленные героизм и отвагу при выполнении боевых задач, а также пожелал всего наилучшего и скорейшего возвращения домой.

Кроме того, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо присутствовал на церемонии награждения и рассказал о поддержке российских военных со стороны мирных жителей.

«Я пообщался с местными жителями, и они говорят очень хорошие и теплые слова о российских солдатах и офицерах. Российские военнослужащие помогают мирному населению и получают любовь и поддержку от жителей, которые понимают, что это те люди, на которых можно положиться», — рассказал Сальдо.

Ранее, 24 декабря, российских военнослужащих ЮВО наградили орденами и знаками отличия за мужество и героизм в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. В Минобороны рассказали, что бойцам вручили медали Жукова и Суворова, а также ведомственные медали «За воинскую доблесть».

В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что все участники СВО являются героями. Тогда же он указал, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации по защите Донбасса и их семей должно быть первостепенным.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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