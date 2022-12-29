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Глава Приднестровья выступил за мирное решение конфликта на Украине

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Фото: Министерство обороны РФ
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Президент непризнанной Республики Приднестровье Вадим Красносельский в среду, 28 декабря, поддержал урегулирование конфликта на Украине путем переговоров.

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По словам Красносельского, текущая геополитическая ситуация отразила хрупкость мира и важность переговоров.

«Можно друг друга не любить, даже ненавидеть, но процесс диалога не должен прекращаться», — отметил президент в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

Он добавил, что его расстраивают комментарии некоторых политиков о том, что Минские соглашения были лишь иллюзией, и никто не собирался их выполнять.

В этот же день экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила уверенность в мирном разрешении украинского кризиса. Она отметила, что любые конфликты заканчиваются за столом переговоров.

22 декабря президент России Владимир Путин оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Ранее, 16 декабря, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. Он указал, что не знает, что обсуждать с Путиным.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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