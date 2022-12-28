Меркель выразила уверенность в мирном разрешении украинского кризиса

Любые конфликты заканчиваются за столом переговоров, заявила в интервью Corriere della Sera бывшая канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 27 декабря. Так она ответила на вопрос о ситуации на Украине, когда ее спросили, есть ли у нее представление о том, чем закончится конфликт и может ли она поучаствовать в его приближении.

«Второй вопрос не возникает вообще. О первом я, честно говоря, не знаю, что сказать. Когда-нибудь это закончится переговорами. Войны всегда заканчиваются за столом переговоров. Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытым дружеским собеседованием. Я не хочу что-либо к этому добавлять», — ответила экс-канцлер Германии.

Она также заявила, что считает неверным инициирование возможного вступления Украины и Грузии в НАТО в 2008 году.

«Обе страны не соответствовали требованиям, они даже не представляли, какие последствия будет иметь такое решение, как с точки зрения реакции России на Грузию и Украину, так и для НАТО с ее правилами в отношении помощи. А Минские соглашения 2014 года представляли собой попытку дать Украине время. Украина использовала этот период, чтобы стать сильнее, как мы видим сегодня. Страна 2014/15 года не такая, как сегодня. И я сомневаюсь, что НАТО могла бы многое сделать, чтобы помочь Украине так, как это происходит сегодня», — сказала Меркель.

Резонансное заявление о цели Минских соглашений экс-канцлер ФРГ сделала 7 декабря. По ее словам, Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

14 декабря бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе добавил, что Минские соглашения никогда не воспринимались на Западе всерьез, их не хотели выполнять и лишь пытались выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией.

Комментируя заявления Меркель, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. При этом он указал на явный дефицит доверия.

22 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.