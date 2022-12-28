Реклама
Прямой эфир
Мир
Москва предупредила НАТО о последствиях раздачи цифрового оружия через Украину
Мир
Украине предрекли усугубление экономических проблем в 2023 году
Мир
В Германии отметили устойчивость российской экономики в условиях санкций
Экономика
Центробанк планирует ужесточить лимиты по высокорискованным кредитам
Армия
Экипажи Ми-35 и Ми-28 уничтожили замаскированную бронетехнику и компункты ВСУ
Мир
The Times предсказала России укрепление влияния на африканском континенте
Общество
Количество самозанятых граждан в России за год увеличилось на 67%
Экономика
Эксперт спрогнозировала подорожание доллара до 80 рублей в 2023 году
Мир
Меркель выразила уверенность в мирном разрешении украинского кризиса
Экономика
ЦБ предложил ограничить выдачу льготной ипотеки одним разом
Мир
Киев приговорил к 15 годам сотрудничавшую с РФ чиновницу из Херсонской области
Общество
Синоптики спрогнозировали снежные заносы в Москве 28 декабря
Сюжет:

Меркель выразила уверенность в мирном разрешении украинского кризиса

Меркель исключила возможность участия в урегулировании конфликта на Украине
0
Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Любые конфликты заканчиваются за столом переговоров, заявила в интервью Corriere della Sera бывшая канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 27 декабря. Так она ответила на вопрос о ситуации на Украине, когда ее спросили, есть ли у нее представление о том, чем закончится конфликт и может ли она поучаствовать в его приближении.

В глубоком транше: что ждет украинскую экономику в 2023 году
Половина бюджета — денежные вливания Запада

«Второй вопрос не возникает вообще. О первом я, честно говоря, не знаю, что сказать. Когда-нибудь это закончится переговорами. Войны всегда заканчиваются за столом переговоров. Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытым дружеским собеседованием. Я не хочу что-либо к этому добавлять», — ответила экс-канцлер Германии.

Она также заявила, что считает неверным инициирование возможного вступления Украины и Грузии в НАТО в 2008 году.

«Обе страны не соответствовали требованиям, они даже не представляли, какие последствия будет иметь такое решение, как с точки зрения реакции России на Грузию и Украину, так и для НАТО с ее правилами в отношении помощи. А Минские соглашения 2014 года представляли собой попытку дать Украине время. Украина использовала этот период, чтобы стать сильнее, как мы видим сегодня. Страна 2014/15 года не такая, как сегодня. И я сомневаюсь, что НАТО могла бы многое сделать, чтобы помочь Украине так, как это происходит сегодня», — сказала Меркель.

Резонансное заявление о цели Минских соглашений экс-канцлер ФРГ сделала 7 декабря. По ее словам, Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

14 декабря бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе добавил, что Минские соглашения никогда не воспринимались на Западе всерьез, их не хотели выполнять и лишь пытались выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией.

Комментируя заявления Меркель, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. При этом он указал на явный дефицит доверия.

22 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022