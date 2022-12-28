Лавров заявил о соблюдении Грецией запрета на передачу ЗРК С-300 другим странам

Россия тщательно следит за выполнением обязательств со стороны Греции о невозможности передачи третьим странам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 28 декабря.

«Особенно проблема положения о запрете на передачу наших вооружений кому бы то ни было касается и большинства вооружений, находившихся в Восточной Европе, где они по лицензиям производились в странах бывшего Варшавского договора. Так что приходится быть начеку, потому что много противоправного совершается под лозунгом «спасем Украину», — сказал дипломат в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Лавров пояснил, что 16 декабря министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о намерении страны передать Украине свои С-300. Россия поручила послу в Афинах Андрею Маслову напомнить местным министерствам обороны и иностранных дел об обязательствах по ЗРК перед Москвой.

«Была история, когда они [С-300] должны были быть доставлены на Кипр, но тогда Запад стал делать всё, чтобы этого не допустить. Учитывая островное положение Кипра и учитывая, что он не был членом НАТО, и в итоге был достигнут компромисс, который всех устроил, эти системы купила Греция. Но по контракту, который обеспечил эту сделку, Греция не имеет право никому их передавать без нашего согласия», — добавил министр.

Греция заявила, что помнит об обязательствах. Однако в МИД России 19 декабря в ответ на слова греческого министра обороны назвали планы поставить Украине С-300 провокационными и враждебными. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что вся военная техника, переданная Киеву, будет поражена ударами российской армии, и посоветовала греческой стороне пересмотреть намерения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Ситуация значительно обострилась в регионе в середине февраля этого года.

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