Минпросвещения утвердило федеральную программу дошкольного образования
Министерство просвещения РФ утвердило федеральную образовательную программу дошкольного образования. Соответствующий приказ был опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.
«Целью федеральной программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций», — говорится в документе.
Отмечается, что программа позволит создать образовательное пространство в стране и определит единый объем и содержание дошкольного обучения.
Ранее, 22 декабря, Минпросвещения утвердило программу школьного образования с военной подготовкой на ОБЖ и блоком про специальную военную операцию (СВО) на уроках истории.
Согласно приказу, школы должны будут перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.
Кроме того, 7 декабря президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос объединения курсов для общего и среднего общего образования.
Глава государства подчеркнул, что этот вопрос имеет общенациональное значение.