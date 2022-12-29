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Россиянам рассказали о погоде на 30-31 декабря

«Яндекс Погода»: самая холодная погода на 30-31 декабря ожидается в Красноярске, Омске и Новосибирске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сервис «Яндекс Погода» изучил данные метеонаблюдений и поделился с «Известиями», какая температура ожидает россиян в предновогодние дни 30–31 декабря.

Москва под шубой: декабрь 2022 года побил по осадкам рекорд трех веков
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По словам руководителя сервиса Александра Ганьшина, в Москве утром 30 декабря ожидается снег. Температура воздуха опустится до –3 градусов, а скорость ветра составит 4,6 м/с. В субботу, 31 декабря, в Москве будет пасмурно, а среднесуточная температура достигнет 0 градусов.

По данным специалистов, температура 30 декабря в столице составит –3 градуса, днем столбики термометров в некоторых районах опустятся до –1 градуса, вечером будет пасмурная погода. Скорость ветра с утра составит 2,6 м/с, а вечером — 2,4 м/с.

В субботу, 31 декабря, москвичей ожидает пасмурная погода. К вечеру температура воздуха в Москве опустится с 0...–1 градуса.

«Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду утром в пятницу, 30 декабря, застанут южные города — Волгоград, Ростов-на-Дону и Воронеж. Остальные города в течение двух дней ожидает небольшой снег. В сибирские и уральские города — Омск, Новосибирск и Екатеринбург — придут заморозки. Холоднее всего будет в Красноярске, Омске и Новосибирске: в этих городах среднесуточная температура достигнет –20 градусов», — добавили аналитики «Яндекс Погоды».

Ранее, 27 декабря, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила об опасной погоде в Москве на последней неделе года. По прогнозу специалиста, в среду температура воздуха составит 0 градусов, но столицу накроет сильная метель с северо-западным ветром, скорость которого составит до 11 м/с.

Тогда же Вильфанд заявил, что декабрь 2022 года досрочно побил рекорд по количеству осадков в столице. По его прогнозу, до конца декабря в столице выпадет еще 6–10 мм осадков.

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