Медведев указал путь для возвращения «предателей» обратно в РФ
Возвращение «предателей» в РФ, которые ранее покинули страну, возможно только в случае их публичного раскаяния, амнистии или помилования. Об этом заявил 28 декабря заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование. Хотя лучше бы им не возвращаться», — написал Медведев в своем Telеgram-канале.
Как написал политик, уехавшие из России соотечественники ежедневно желают гибели оставшимся в стране, считая их «людьми низшего сорта», поскольку те борются с украинским нацизмом.
«Проще говоря, они презирают всех нас, коих абсолютное большинство в нашей стране», — отметил он.
5 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется никаких дискуссий на тему возможных наказаний для тех россиян, которые покинули страну и уехали работать за границу на фоне мобилизации.
Ранее, 4 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал уехавших из России бизнесменов «страдальцами». Он добавил, что западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов, а теперь арестовывают их самих.
До этого, 28 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией России. Она также выразила уверенность в возвращении большинства уехавших из страны россиян.