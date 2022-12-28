Реклама
Прямой эфир
Экономика
На рынке отсутствует около 15-20% деталей для ремонта авто
Мир
Парламент Казахстана рассмотрит вопрос отмены закона о первом президенте страны
Мир
13 лайнеров «Аэрофлота» арестованы за рубежом
Культура
В Музее Московского Кремля показали «лампочку Ильича»
Мир
Захарова призвала не реагировать на призывы Киева исключить РФ из Совбеза ООН
Общество
Суд вынес обвинительный приговор стрелявшему в вузе в Перми
Мир
Французский депутат пожаловался на нечестный энергетический договор с Германией
Общество
Попова заявила об отсутствии необходимости введения ограничений в РФ из-за гриппа
Интернет
RaHDit опубликовала данные более 70 солдат ВСУ и офицеров «кибервойск»
Спорт
«Вашингтон» одержал 10 побед в последних 11 матчах НХЛ
Происшествия
В результате ДТП с участием грузовика в Омской области погибла женщина
Интернет
В МИДе заявили об увеличении кибератак на РФ на 80% в 2022 году
Сюжет:

Военкор «Известий» показал работу бойцов ВС РФ против дронов ВСУ

Военкор «Известий» Трушнин показал, как бойцы ВС РФ сбивают дроны-разведчики ВСУ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военкор «Известий» Валентин Трушнин в среду, 28 декабря, показал работу бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ), а именно как российские военные сбивают дроны-разведчики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы находимся на позициях ПВО. Это ЗРК «Оса». На счету дивизиона более 300 сбитых воздушных целей. Это беспилотники, как ударные, так и разведывательные, самолеты и несколько вертолетов», — констатировал Трушнин.

Воздушные замки: ПВО России уничтожили 60% целей в зоне спецоперации
А на земле — в Брянской области — ликвидирована группа украинских диверсантов

«Осой» управляет команда, одномоментно несколько операторов наводят ракеты на цель. Во время захвата цели экипаж «засвечивает» себя.

Трушнин рассказал о переносном зенитно-ракетном комплексе «Игла». Его используют при появлении украинских самолетов или вертолетов.

«Буквально недавно мы выдвинулись группой. Увидели вражеские вертолеты, произвели пуск, вертолет ушел за горизонт, и был подрыв», — пояснил командир группы прикрытия с позывным Марсель.

Прямо во время съемок неподалеку от местонахождения военкора был замечен квадрокоптер противника.

«Обнаружили дрон, зафиксировали, у него пропадает связь, посмотрели, куда он будет улетать: в сторону <ВСУ>, значит <украинский>, никакие подразделения свои дроны не запускали», — подчеркнул боец с позывным Кент.

Противостояние продолжается около 15 минут, после этого дрон резко идет на снижение и исчезает из поля зрения — рухнул на нейтральной территории.

20 декабря корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал обстановку на Кинбурнской косе — стратегически важной части Николаевской области. Киевское командование регулярно сообщает о том, что коса находится под контролем военных Украины, при этом бойцы казачьей бригады «Дон» держат оборону участка протяженностью 40 км.

Местные жители были эвакуированы из-за атак со стороны ВСУ, почти все покинули территорию. Тимашеву удалось пообщаться с мужчиной, который всё же отказался оставлять свой дом. Местный житель рассказал, что продукты в село регулярно доставляют российские военные. По его словам, всего хватает. Несмотря на то что дети давно покинули родной дом, сам пенсионер об отъезде и не думает. Признается: неожиданных прилетов со стороны позиций ВСУ не боится.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Днями ранее ситуация в ЛНР и ДНР значительно обострилась из-за обстрелов со стороны ВСУ. Власти республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022