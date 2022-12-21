Село Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области Украины находится буквально в 3 км от позиций украинских боевиков. Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно предпринимают попытки взять полный контроль над территорией. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев побывал в селе и поговорил с его защитниками — казаками.

Киевское командование регулярно сообщает о том, что коса находится под контролем ВСУ, однако бойцы казачьей бригады «Дон» держат оборону участка протяженностью 40 км. В ясную погоду ВСУ активно атакуют село, разрушая жилые строения. Бомбить жилые кварталы для украинских боевиков дело привычное.

Затишье образуется только в периоды, когда село погружается в туман. Тогда из-за плохой видимости ВСУ прекращают обстрелы, правда, ненадолго.

«Бьют без разбора по своим, по чужим. Людей мы эвакуировали, предлагали помощь, вывозили на автобусах, люди в безопасные места уезжали», — рассказал командир батальона с позывным «Крост».

Таким образом, сейчас село опустело — местные жители были эвакуированы из-за атак со стороны украинских военных. Почти все покинули территорию. Корреспондент пообщался с мужчиной, который всё же отказался оставлять свой дом.

Он рассказал, что продукты в село регулярно доставляют российские военные. По его словам, всего хватает. Несмотря на то что дети давно покинули родной дом, сам пенсионер об отъезде и не думает. Признается: неожиданных прилетов со стороны позиций ВСУ не боится.

Между тем казаки поделились, что не так давно после обстрела со стороны украинских военных было разрушено еще одно здание. Особняк на побережье принадлежал украинскому прокурору, теперь от него ничего не осталось. Кроме того, под воду ушли катера. Уцелел лишь причал.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что около 20 диверсантов Вооруженных сил Украины были уничтожены при попытке высадиться в районе села Покровское Кинбурнской косы. Уточнялось, что была уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ.

Кроме того, российские артиллеристы смогли подавить огневые средства поддержки в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.

До этого, 25 сентября, стало известно о том, что российские силовики обезвредили группу украинских наводчиков — егерей Черноморского биосферного заповедника — на Кинбурнской косе. Сотрудники заповедника собирали и передавали данные о передвижении российских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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