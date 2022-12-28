Захарова отреагировала на переименование улицы Высоцкого в Изюме словами из его песни

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 28 декабря, прокомментировала переименование улицы Высоцкого в Изюме в улицу Стива Джобса.

Она отреагировала на решение украинских властей строками из песни Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора», в которой супруги чередуют обсуждение бытовых вопросов и выступление артистов в цирке.

«Наверное, не могут простить поэту пророческие строки: «Ой, Вань, гляди, какие клоуны!», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее, 26 декабря, заммэра Изюма Владимир Мацокин сообщил, что в городе переименуют ряд улиц. Таким образом ул. Панфилова (советский генерал времен Великой Отечественной войны) будет переименована в ул. Голды Меир (израильский политик), ул. Путийная — в ул. Романа Шухевича (главнокомандующий «Украинской повстанческой армии» (УПА) — организация запрещена в России»).

За день до этого в Кременчуге Полтавской области улицу Молодогвардейцев переименовали в честь лидера УПА Романа Шухевича. В сообщении властей Шухевич назван «известным украинским общественным деятелем».

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.