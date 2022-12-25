В Кременчуге переименовали улицу в честь лидера УПА

Улицу Молодогвардейцев в Кременчуге Полтавской области Украины переименовали в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) Романа Шухевича. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба городской администрации.

В сообщении властей Шухевич назван «известным украинским общественным деятелем».

УПА являлась боевым крылом Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), действовавшим с конца 1920-х по 1950-е годы в основном на западе Украины.

Ранее, 23 декабря, член историко-топонимической комиссии городского совета Одессы Александр Бабич рассказал, что местные власти отказались от переименования улиц города в честь погибших украинских военных из-за того, что их число будет только увеличиваться.

8 декабря депутаты городского совета Киева внесли изменения в 32 топонима в украинской столице, связанных с Россией и Советским Союзом. В частности, улицам Кутузова, Достоевского, Зои Космодемьянской, Тургенева было решено дать новые имена.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.