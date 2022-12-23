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Власти Одессы отказались переименовывать улицы в честь погибших военных

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Liashonok
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Власти Одессы отказались от переименования улиц города в честь погибших украинских военных из-за того, что их число будет только увеличиваться. Об этом написал в пятницу, 23 декабря, член историко-топонимической комиссии городского совета Александр Бабич на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«Мы отказались переименовывать улицы в честь наших героев, погибших в этом конфликте. Как отказались переименовать улицы в честь отдельных воинских частей. Мы понимаем, что конфликт будет надолго. И мы понимаем, что число погибших будет расти», — написал Бабич.

Он отметил также, что вместо этого в Одессе хотят построить один общий монумент с именами всех погибших военных, волонтеров, медиков, спасателей, полицейских и наименованиями всех подразделений, воевавших в этом конфликте. По планам руководства города, памятник будет находиться на Гагаринском проспекте около областной администрации.

Ранее, 10 декабря, в Одессе на Аллее Славы неизвестные разбили один из мемориалов российским городам-героям.

До этого, 30 ноября, Одесский городской совет поддержал демонтаж памятников полководцу Александру Суворову и основателям Одессы со скульптурой Екатерины II. За снос памятника основателям тогда проголосовали 43 депутата из 44, еще один не участвовал в голосовании. Против памятника Суворову высказался 41 депутат, трое не стали голосовать.

25 ноября сообщалось, что памятник императрице Екатерине II в Одессе после демонтажа планируется отправить на временное хранение на склад коммунального предприятия, которое занимается местными кладбищами.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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