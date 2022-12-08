В Киеве переименовали еще 32 связанные с Россией и СССР улицы
Депутаты городского совета Киева внесли изменения в еще 32 топонима в украинской столице, связанных с Россией и Советским Союзом, сообщается 8 декабря на официальном сайте Киевского горсовета.
«Депутаты Киевского горсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 32 улицы, переулка и бульвара, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, переименовали бульвар Дружбы Народов на бульвар имени основоположника украинской армии Николая Михновского», — указано в сообщении.
Отмечается, что улицам Кутузова, Достоевского, Зои Космодемьянской, Тургенева также было решено дать иные имена. Отдельно указано, что в рамках дерусификации Киева было изменено уже 237 объектов городской инфраструктуры.
Ранее, 16 ноября, городской совет Днепропетровска, который на Украине называют Днепром, принял решение переименовать проспект Пушкина в проспект Леси Украинки. Также принято решение о переименовании улиц Новгородской, Арбатской, Петрозаводской, Магнитогорской, Космонавта Комарова, а также сквера имени Евгения Клочко.
12 сентября киевские власти обнародовали список из 40 переименованных улиц, проспектов и площадей, связанных с Россией и советским прошлым. Например, Минский проспект переименовали в Литовский, а улицу Муромскую — в улицу Владимира Жаботинского, улицу Декабристов — в улицу Братства тарасовцев.
25 августа мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал о том, что Киевская городская рада переименовала 95 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и СССР. По его словам, новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины.
С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.