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В Изюме переименуют ряд улиц в честь украинских деятелей

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Фото: РИА Новости
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В Изюме Харьковской области переименуют ряд улиц, сообщил 26 декабря заммэра города Владимир Мацокин в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской).

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В соответствии с постановлением градоначальника будут переименованы: ул. Алябьева (российский композитор) — в ул. Лобановского (украинский футбольный тренер), ул. Владимира Высоцкого (поэт, певец) — в ул. Стива Джобса (основатель корпорации Apple).

Кроме того, ул. Панфилова (советский генерал времен Великой Отечественной войны) будет переименована в ул. Голды Меир (израильский политик), ул. Путийная — в ул. Романа Шухевича (главнокомандующий «Украинской повстанческой армии» — организация запрещена в России»), а ул. Виктора Цоя (музыкант) — в ул. Кузьмы Скрябина (украинский певец).

Ранее в этот же день поселок городского типа Суворово в Одесской области на юге Украины переименовали в Бессарабское. Накануне сообщалось, что улицу Молодогвардейцев в Кременчуге Полтавской области Украины переименовали в честь Шухевича.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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