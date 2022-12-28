Синоптики спрогнозировали снежные заносы в Москве 28 декабря

Облачная погода, снег, гололедица и местами снежные заносы, а также от 2 градусов мороза ожидают жителей Московского региона в среду, 28 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров отобразят диапазон от –2 градусов до нулевой отметки, ночью ожидается похолодание до 4 градусов ниже нуля.

На территории Московской области синоптики обещают от –5 градусов до нулевого показателя на столбиках термометров днем и до 7 градусов мороза — в ночное время суток.

Прогнозируется ветер северного и северо-западного направлений со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Ранее, 27 декабря, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила об опасной погоде в Москве на последней неделе года. По прогнозу специалиста, в среду температура воздуха составит 0 градусов, но столицу накроет сильная метель с северо-западным ветром, скорость которого составит до 11 м/с.

Тогда же руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что декабрь 2022 года досрочно побил рекорд по количеству осадков в столице. По его прогнозу, до конца декабря в столице выпадет еще 6–10 мм осадков.